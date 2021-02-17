Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta'yı kabul etti
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Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta'yı kabul etti

17.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:55
Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta'yı kabul ederek bir süre görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta'yı kabul ederek bir süre görüştü.

Parti genel merkezindeki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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