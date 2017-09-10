Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın Açılışına Katıldı