Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılışına katıldı(Tür: Ankara)

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılışına katıldı

(Tür: Ankara)