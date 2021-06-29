Kılıçdaroğlu: "İşçinin, memurun ve emeklinin de artık oturup düşünmesi lazım"
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Kılıçdaroğlu: "İşçinin, memurun ve emeklinin de artık oturup düşünmesi lazım"

Kılıçdaroğlu: 'İşçinin, memurun ve emeklinin de artık oturup düşünmesi lazım'
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı. (6)

"Sahtekarlığın bu boyutu, rüşvetin bu boyutu, ekonomideki kayıt dışının bu boyutu hiç çıkmamıştı."

"Birilerine tonlarca para, her ay on bin dolar rüşvet, vatandaşa gelince de enflasyon çok düşük, bak sana bir de zam yaptım diye, sırtını sıvazlıyor"

"İşçinin, memurun ve emeklinin de artık oturup düşünmesi lazım"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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