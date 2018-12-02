Ünlü İsimler ve Politikacılar, İşitme Engelliler İçin Çekilen Klipte Yer Aldı

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla, işitme engelliler için "Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip çekti. Klipte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şarkının sözlerini işaret diliyle seslendirdi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM AYNI PROJEDE

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi Dünya Engelliler Günü öncesi, anlamlı bir çalışmanın altına imza attı. Siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay'ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULUYOR

Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de etkinlik düzenleyecek. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan "Duy Beni Memleketim" etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere yönelik katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara onur ödülleri verilecek.