Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti
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Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti

16.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, McGuinness'i parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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