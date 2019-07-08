Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: DHA
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