Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
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Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:10
Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı , 'ın Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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