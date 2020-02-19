Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: AA