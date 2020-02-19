Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47
Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı , 'ın Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürerken çıkışta açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
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