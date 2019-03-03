Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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