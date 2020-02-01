Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"
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Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret etti.

01.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:24
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı , 'nın ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: "Bugün Kale ilçesindeyiz. Sayın Başkan özellikle kırsal kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"
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