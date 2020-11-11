Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
11.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Chilcott'u kabulünün parti genel merkezinde gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven