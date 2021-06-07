Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan, "EuroLeague şampiyonluğunun ardından Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun da şampiyonu olan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen