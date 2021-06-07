Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
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Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Spor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan, "EuroLeague şampiyonluğunun ardından Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun da şampiyonu olan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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