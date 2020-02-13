Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski milletvekillerinden Muharrem İnce ile görüştü.

13.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:18
Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı , CHP'nin eski milletvekillerinden ile görüştü.

CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında İnce, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mi? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüşmem kadar doğal birşey olamaz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü
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