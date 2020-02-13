Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

13.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli Muharrem İnce ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA