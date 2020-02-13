Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli Muharrem İnce ile görüştü.

13.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:07
Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı , eski CHP milletvekilli ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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