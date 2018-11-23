Kılıçdaroğlu-İnce Görüşmesinin Detayları Belli Oldu: Adaylığını Örgüte Soracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul için ismi geçen Muharrem İnce dün bir araya geldi. İkili görüşmesinde gündem yerel seçim olurken, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye "Adaylığını örgüte soracağım" dediği iddia edildi

"ONA GÖRE HAZIRLIK YAPMAM GEREKİR"

Sputnik'te yer alana habere göre, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na büyükşehir adaylarının parti üyelerinin katılımıyla yapılacak eğilim yoklamasıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi. İnce'nin daha sonra İstanbul adaylığı konusunu ayrıca gündeme getirdiği öğrenildi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na "İstanbul için benimle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Ona göre hazırlık yapmam gerekir" dediği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce

"CHP İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

İstanbul için kendisiyle ilgili bir düşüncesi olmayacaksa bunu saygıyla karşılayacağını kaydeden İnce'nin, "Benimle ilgili bir şey olmayacaksa yerel seçimler için Türkiye genelini il il dolaşacağım, mitinglerime başlayacağım. CHP için çalışacağım" dediği öğrenildi.

'ÖRGÜTE SORACAK'

Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'nin bu talebini değerlendireceğini ve örgüte soracağını ifade ettiği belirtildi.