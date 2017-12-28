Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri hakkında suç duyurusu



ANKARA - Eski Demokrat Parti üyeleri,2010 Referandumunda yaptıkları çalışmaların finansörünün FETÖ olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında "İftira" "FETÖ iltisakı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi'ne gelen eski DP'liler, suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Suç duyurusunun ardından grup adına basın açıklaması yapan Demokrat Parti Ankara eski İl Başkanı Orhan Ünsal, "Bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiraya dayalı bir kampanya ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

"İftiralarda bulunmasının nedeni hedef saptırmaktır"

Ünsal, Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi FETÖ'ye destek vermekle suçlayarak, "15 Temmuz hain darbe girişimini örgüt mensupları gibi 'kontrollü darbe' şeklinde ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak bizlere ve Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarda bulunmasının nedeni bu terör örgütü ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir hedef saptırmadır. Gelinen aşamada bu durumun adli makamlarca soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını arz ve talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu itibarla 2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi terör örgütü ile ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.