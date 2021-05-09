Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da iftar yemeğinde buluştu. Basına kapalı gerçekleşen iftar yemeğinde iki parti liderinin son dönemdeki siyasi konularda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.


Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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