Kılıçdaroğlu ile Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da iftar yemeğinde buluştu. Basına kapalı gerçekleşen iftar yemeğinde iki parti liderinin son dönemdeki siyasi konularda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU