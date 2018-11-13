Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi başladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor. Görüşmede yerel seçime ilişkin iş birliğinin ele alınması bekleniyor.