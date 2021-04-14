Kılıçdaroğlu ile 9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
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Kılıçdaroğlu ile 9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu ile 9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu, 8'i CHP'li, 2'si HDP'li 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu, 8'i CHP'li, 2'si HDP'li 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'den İstanbul milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlık tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na sevk edildi. CHP'lilere ait fezlekelerin konusunun, CHP'nin hazırladığı ve internet sitesinde de yer alan '21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı' broşürü olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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