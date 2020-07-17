Kılıçdaroğlu, il belediye başkanları toplantısına başkanlık etti
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il belediye başkanları toplantısına başkanlık etti.
17.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:19
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il belediye başkanları toplantısına başkanlık etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına başkanlık etti. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. 3 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, toplu fotoğraf çekiminin ardından Kılıçdaroğlu tesislerden ayrıldı.
Görüntü dökümü:-Toplantı öncesi ve sonrası detaylar-Kılıçdaroğlu'ndan detaylar
-Genel detaylar
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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,
Kaynak: DHA