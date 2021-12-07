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Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, il başkanlarının sorunlarını dinlediği ve bu kapsamda notlar aldığı belirtildi.


Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü

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