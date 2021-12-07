Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, il başkanlarının sorunlarını dinlediği ve bu kapsamda notlar aldığı belirtildi.