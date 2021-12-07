Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir