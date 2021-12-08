Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2)
Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın camiye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Tuncer Bulutay'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Cenazenin taşınması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı ANKARA - CHP Genel...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın camiye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Tuncer Bulutay'ın yakınlarına taziyede bulunması
Cenaze namazına katılanlar
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin taşınması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı. (2)