Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2) - Haberler
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Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın camiye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Tuncer Bulutay'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Cenazenin taşınması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı ANKARA - CHP Genel...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın camiye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Tuncer Bulutay'ın yakınlarına taziyede bulunması

Cenaze namazına katılanlar

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin taşınması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı. (2)

Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2)

Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2)

Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı (2)

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

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Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı

 Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor

Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor

AA - Son Dakika Haberleri

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