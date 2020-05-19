Kılıçdaroğlu İktidardan Yeni Bütçe ve Ekonomik Program İstedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM'ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM'ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti Kaynak: DailyMotion.com