Kılıçdaroğlu İktidardan Yeni Bütçe ve Ekonomik Program İstedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM'ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti.
19.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM'ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti
Kaynak: DailyMotion.com