Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.