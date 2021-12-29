Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım"

AA - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title