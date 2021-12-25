Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı

Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 48'inci yılında Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 48'inci yılında Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı.

Kılıçdaroğlu, İnönü'nün vefatının 48'inci yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Lozan Zaferi'nin mimarı, 2. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 48'inci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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