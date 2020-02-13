Kılıçdaroğlu, İdlib şehitlerinin aileleri ile görüştü

13.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:34

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerini arayarak, baş sağlığı dilediğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İdlib şehitleri Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Albayrak ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ve Barış Pınarı Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın aileleri ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA