Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için anma mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, saldırının birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizi, şehadetlerinin yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan