Kılıçdaroğlu: İbadet yerleri kutsalımızdır
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Kılıçdaroğlu: İbadet yerleri kutsalımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır.

Kılıçdaroğlu: İbadet yerleri kutsalımızdır
22.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İzmir'de cami minaresinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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