Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
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Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.

01.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:45
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı 'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
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