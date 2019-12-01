Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.
01.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"