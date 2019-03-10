Kılıçdaroğlu: "Hoşgörünün Egemen Olduğu Bir Ülkedir Türkiye"

Kılıçdaroğlu: "Hoşgörünün Egemen Olduğu Bir Ülkedir Türkiye"

- Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.

- Salondan ve katılımcılardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi. (3)

Kaynak: AA
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