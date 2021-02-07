Kılıçdaroğlu, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketi nedeniyle Hindistan halkının yaşadığı acıyı paylaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, can kaybının artmamasını ve kaybolan kişilerin de bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin