Kılıçdaroğlu, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılıçdaroğlu, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı

07.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:58
Kılıçdaroğlu, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketi nedeniyle Hindistan halkının yaşadığı acıyı paylaştığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketi nedeniyle Hindistan halkının yaşadığı acıyı paylaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, can kaybının artmamasını ve kaybolan kişilerin de bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Kadıköy Jandarma Ryan Donk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 18:59:27. #1.16#
title