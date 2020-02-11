Kılıçdaroğlu: "Hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
11.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA