Kılıçdaroğlu: Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, Türkiye düzelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, 'Türkiye düzelir mi' diye. Evet, Türkiye düzelir. Şunu açıklıkla bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum; Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar, CHP çatısı altındadır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Türkiye'nin daha önce böyle bir ekonomik tabloyu yaşamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eskiden devleti yönetenler kürsüye geldiği zaman çözüm üretirlerdi ve çözümü anlatırlardı. Şimdi çözüm bırakılmış 'Nasıl Kavga edeceğiz' onun arayışı içerisindeler. Böyle bir arayışa giren şahsım, hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni akılla ve mantıkla yönetmesi mümkün değildir. Devlette liyakati yok ettiler. 'Devlet aklı' denilen bir kavram vardı. Devlet aklını liyakatli memurlar oluştururdu. Siyaset kurumuna yol yöntem öğretilerdi. Öneri geldiği zaman öneriyi ölçerlerdi, biçerlerdi, tartarlardı. Devleti çürüttüler ve devlet aklı denilen kavram tümüyle bitti. Şahsım hükümetinin tek aklı var. Başka kimsenin aklı yok bu ülkede" dedi.

"Bunu demokratik yollarla aşacağız, milletin iradesine başvurarak. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şürekasına sesleniyorum; milletten neden korkuyorsun? Demokrasiden neden korkuyorsun? Sandıktan neden korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Danışacağın kimse kalmadı etrafında. Sandığı getir, demokrasilerde milletten kaçılmaz. Demokrasi varsa sandığı getireceksin. Niye milletten korkuyorsun? Sana oy veriyorlarsa çıkıp dersin ki 'Bak gördün mü Kılıçdaroğlu; sandık dedin getirdim, millet bana oy verdi'. Ben de o zaman saygı duyacağım ama şimdi korkuyorsun, kaçıyorsun. Niye korkuyorsun ve niye kaçıyorsun? Milletin iradesinden kaçılır mı? Getireceksin sandığı. Açıkça ifade ediyorum; seni ve şürekanı seçime zorlamak için ve seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için, evladı olan babalar iş bulamadığı için, evladının yüzüne bakamayan babalar için ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım."

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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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