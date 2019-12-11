Kılıçdaroğlu: "Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini...
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Kılıçdaroğlu: "Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini...

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

11.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:17
Kılıçdaroğlu:

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı , Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini...
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