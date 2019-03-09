Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız.

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız. Eğer bayrağımızı ve vatanımızı bir kabul ediyorsak, herkesi kucaklayacağız."açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et