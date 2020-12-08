Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım"

08.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Salondaki katılımcılar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'nda konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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