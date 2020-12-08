Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım"
08.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondaki katılımcılar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü