Kılıçdaroğlu: "Her Evde Huzur İstiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz, Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güleryüzle selam versinler istiyoruz." dedi.

Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini ancak asla umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyledi.

Herkesin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandıklara gidip oy kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Ramazan İsmail Uygur'dan seçildikten sonra herkese eşit davranmasını, asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak uygulamasını ve hiçbir belediye çalışanının görevine son vermemesini istedi.

Belediye başkanlarının istihdam oluşturacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadın varsa çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetenlerin Türkiye'de ne olup bittiğini farkında olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Biz kavgadan yana değiliz, hiçkimseyi ötekileştirmeyiz. Bizim felsefemizde, bizim inancımızda, bizim yetiştiğimiz kültürde, insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır. Hiçkimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü asla ötekileştirmeyiz. Bütün insanları kucaklarız."

AK Parti'ye 17 yıldır oy verenlerin tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye yeni bir sürecin içinde, bu süreci hepimiz iyi değerlendirmeliyiz. Sandığa giderken düşünmeliyiz, ne oluyor bu memlekette. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Neyin planı yapıldı, neler yapıldı kimsenin haberi bile yok. Nerede neler yapıldı kimse bilmiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Her evde huzur istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz, Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştığında birbirlerine güleryüzle selam versinler istiyoruz. Dolayısıyla bereketli bir Türkiye, bereketli bir Torbalı, iyi bir Türkiye, iyi bir Torbalı, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir Torbalı'yı birlikte inşa edeceğiz."

Torbalı Belediye Başkan Adayı Uygur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer için oy isteyen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da teşekkür ederek, "Onun bayrağını Tunç Soyer sonsuza kadar taşıyacak, birlikte taşıyacaklar, her türlü desteği vereceğiz. İzmir gerçekten de Türkiye'nin batıya açılan kapısı olacak. O bir dünya markası haline geldi, onu daha görkemli marka haline getirmek hepimizin ortak görevi olacak." dedi.

Mitingin ardından Tire ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada da İyi Parti Seçim Ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.

Tire Millet İttifakının ve İyi Parti'nin adayı Atakan Duran için vatandaşlardan destek isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer için de destek istedi.

Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Bunları el birliğiyle, demokrasilerde güç birliğiyle aşacağız." dedi.

Daha sonra Bayındır ilçesi kırsal Yusuflu Mahallesine geçen Kılıçdaroğlu, burada bir kahvehane de vatandaşlarla çay içti.

Ardından halka hitap eden Kılıçdaroğlu,

Kaynak: AA