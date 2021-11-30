Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında şehit olan askerler dolayısıyla Azerbaycan'a başsağlığı diledi - Haberler
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Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında şehit olan askerler dolayısıyla Azerbaycan'a başsağlığı diledi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında şehit olan askerler dolayısıyla Azerbaycan'a başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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