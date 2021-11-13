Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı video mesajda, önemli değişimin kapıda olduğunu söyleyerek, "İktidarlar hep değişti; ama bu ülkenin makus tarihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşmasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Malum demokrasiyi yok ettiler, devletin kurumlarını yok ettiler ve halkı sefalete sürüklediler. Bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülke gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Bu devleti neden her gelen iktidar yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz, yaralı insanların ülkesi. Farklı topluluklar çok farklı yaralar taşıyor. Bu kadar ağır yaralarımız var ki, ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki, hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı. Tarihimizde de bunu en çok AK Parti hükumetleri yaptı. İnsanları birbirine düşürdü, nefreti körükledi. Bir grup insan zenginleştikçe zenginleşti. Bunun hesabını da verecekler" diye konuştu.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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