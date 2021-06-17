Kılıçdaroğlu, HDP'li Sancar ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ın tabancayla vurularak öldürülmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ın tabancayla vurularak öldürülmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ın, O.G. adlı kişinin saldırısında yaşamını yitirmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu