Son dakika! Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız"

22.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:40

Son dakika haberler... Salondaki milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Salondaki milletvekilleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (4)

Son dakika! Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız'
Son dakika! Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız'
Son dakika! Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız'
Son dakika! Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Coşkun Sabah Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:40:32. #1.14#
title