Son dakika! Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir Esnaf Bakanlığı kuracağız"
22.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:40
Son dakika haberler... Salondaki milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
Salondaki milletvekilleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı