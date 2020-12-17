Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

17.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:38
Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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