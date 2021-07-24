Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Politika

KURBAN Bayramı tatilini ailesiyle Antalya'da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KURBAN Bayramı tatilini ailesiyle Antalya'da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve bazı parti yöneticileri eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, taziye ziyaretinin ardından CHP Akseki İlçe Başkanlığı'na geçti.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesaplarından ziyaretlerle ilgili fotoğrafları paylaştı. Böcek, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile trafik kazasında kaybettiğimiz CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesini ziyaret ettik. Ardından CHP Akseki İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulunduk. Kaybettiğimiz tüm sevdiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.


Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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