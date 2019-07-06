Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı

Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDIHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti.

Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Adana'da bir otelde geçireceği, sabah saatlerinde havayoluyla kentten ayrılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
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