Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Adana'da bir otelde geçireceği, sabah saatlerinde havayoluyla kentten ayrılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA