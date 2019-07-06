Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılıp, nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitmek için Adana Havalimanı'na geldi. Burada Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile her iki kentin milletvekilleri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, karayoluyla Hatay'a geçti. Kılıçdaroğlu, davetli olduğu Antakya ilçesindeki Müze Otel'de dünyaevine giren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğününe katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

BAŞKAN KIZININ NİKAHINI KIYDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte bir dönem AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Avukat Süleyman Tenekeciğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünyaevine giren kızı Tuğçe Savaş'ın nikahını kıydı. Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş tarafından kendisine verilen evlilik cüzdanını Tuğçe Savaş'a teslim ederek, çiftte ömür boyu mutluluklar diledi.

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Adana'da bir otelde geçireceği, sabah saatlerinde havayoluyla kentten ayrılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA