Kılıçdaroğlu: "Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur"
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Kılıçdaroğlu: "Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur"

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. (7 SON)

"Türkiye güçlü bir ülke. Her şeye rağmen. Bölgesinin en güçlü ülkesi"

"Siyaseti temiz ve ahlaklı yaptığımız zaman, yani halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur"

Kılıçdaroğlu: 'Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Kılıçdaroğlu: "Halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" - Haberler
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