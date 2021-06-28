Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkında "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iddiasına 1 liralık tazminat davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkında "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iddiasına 1 liralık tazminat davası

Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkında 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı' iddiasına 1 liralık tazminat davası
Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katılan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddiasının sınava girecek öğrencileri olumsuz etkilediğini iddia ederek, 1 liralık tazminat davası açtı.

Hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katılan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddiasının sınava girecek öğrencileri olumsuz etkilediğini iddia ederek, 1 liralık tazminat davası açtı.

Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, "Yalanın batsın yalancısın", "Oyunu sen kaybettin", "Gençlere karşı düşüncesizliğin seni sınıfta bıraktı Kılıçdaroğlu", "Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin'in de destek verdiği grup adına açıklama yapan ve hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katıldığını söyleyen Ömer Alp Çakar, üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan bir yalan haberin sınava girecek öğrencileri ve ailelerini olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" algısının sosyal medyada belli odaklarca yayıldığını anlatan Çakar, bu algının oluşturulmasının kötü niyet taşıdığını söyledi.

Çakar, Kılıçdaroğlu'nu açıklamalarından ötürü özür dilemeye davet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız."

Açıklamanın ardından Ömer Alp Çakar ve avukatı Mustafa Bedrettin Yüzüak, Yenibosna'da bulunan Bakırköy Adalet Sarayı ek binasına giderek, tazminat davası dilekçesini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

Erdoğan: '(TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi) Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.'
Erdoğan: "(TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi) Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir."
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Söke söke bu parayı sizden alırlar' sözlerine yanıt: Bize sökmez
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söke söke bu parayı sizden alırlar" sözlerine yanıt: Bize sökmez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Brad Pitt Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkında "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iddiasına 1 liralık tazminat davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:18:23. #1.16#

title