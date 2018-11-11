Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki Patlamayla İlgili Genelkurmay Başkanı Güler'i Aradı

Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki Patlamayla İlgili Genelkurmay Başkanı Güler'i Aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki Patlamayla İlgili Genelkurmay Başkanı Güler'i Aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi  Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı. 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına  ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dileklerini iletti.

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