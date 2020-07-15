Kılıçdaroğlu: Hain terör örgütünü lanetliyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA